В Подмосковье отремонтировали 16,5 тысячи многоквартирных домов

В Подмосковье с 2014 года отремонтировали шестнадцать с половиной тысяч многоквартирных домов, сообщила глава Госжилинспекции региона Ольга Федина в Мособлдуме. Три с половиной тысячи привели в порядок в 2022 году.

Федина отдельно рассказала о программе замены лифтов. Всего в МКД области установлено 59 тысяч лифтов. Из них в период с 2014-го по 2023-й годы заменили 13 тысяч лифтов со сроком службы 25 лет. Теперь планируется заменить лифты со сроком службы 20 лет.

Также Федина сообщила, что с 2016 года в регионе отремонтировали около двух тысяч систем газоснабжения. В 2023-2025 годах планируется провести ремонт в двух тысячах домов.

Кроме того, она рассказала, что с 2016-го по 2022-й годы провели ремонт в 98,2 тысячи подъездов. С 2023-го по 2025-й планируется привести в порядок почти пятнадцать с половиной тысяч подъездов.