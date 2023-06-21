Жителям Подмосковья стал доступен новый способ передачи показаний счетчиков
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Жителям Московской области стал доступен новый способ передачи показаний приборов учета, сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Теперь сделать это можно через виджет «Передать показания счетчиков онлайн» на главной странице официального сайта МосОблЕИРЦ. Там необходимо указать номер лицевого счета.
После этого откроется информация о приборах учета, срока передачи и предыдущих показаниях. Необходимо внести показания счетчиков в соответствующие строчки и нажать клавишу «Внести показания», пояснили в ведомстве.
Новый способ передачи показаний удобен тем, что не требует регистрации, отметили в МинЖКХ Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в систему ЖКХ региона инвестируют свыше трехсот миллиардов рублей.