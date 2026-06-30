Бразилия вырвала победу на последней минуте, Германия и Голландия вылетели: что случилось на чемпионате мира

На чемпионате мира по футболу 29 июня состоялись три матча 1/16 финала. В следующий раунд турнира прошли Бразилия, Парагвай и Марокко.

Бразильцы переломили матч с Японией

Накануне матча эксперты предполагали, что быстрая, дисциплинированная и трудолюбивая сборная Японии может доставить немало проблем пентакампеонам. Так оно и получилось.

Бразилия предсказуемо контролировала мяч, но в первом тайме японцы образцово справлялись с позиционными атаками соперника. А на 29-й минуте Кайсю Сано перехватил в центре поля поперечную передачу Данило, домчал до штрафной и точно пробил низом в угол.

Во втором тайме команда Карло Анчелотти преобразилась, заметно добавив в агрессии. На 56-й минуте подача Габриэла нашла в штрафной японцев Каземиро, который головой вколотил мяч в ворота. У бразильцев были еще моменты — чего только стоит попадание в штангу Винисиуса Жуниора.

К основному времени матча было добавлено шесть минут, и дело шло к овертайму. Но на пятой компенсированной минуте бразильцы перехватили мяч у штрафной соперника, Бруно Гимараэс элегантно отпасовал Габриэлю Мартинелли, который пробил в самый угол. 2:1 — непростая, но заслуженная победа Бразилии.

Катастрофа Германии

Фото: [ ФИФА ]

В 2014 году Германия в четвертый раз стала чемпионом мира, но затем у бундестим наступил кризис. Дважды подряд немцы не могли выйти из группы, а на нынешнем турнире выбыли в первом раунде плей-офф. Виновником нынешней катастрофы стала сборная Парагвая.

Немцы владели большим территориальным преимуществом (75% владения мячом), много били по воротам (всего 21 удар), но на 42-й минуте оказались в роли отыгрывающихся после гола Хулио Энсисо. На 54-й минуте Кай Хаверц сравнял счет. В овертайме Джонатан Та забил, но после просмотра ВАР гол был отменен из-за фола на вратаре парагвайцев. Главный тренер Германии Юлиан Нагельсманн назвал отмену гола скандалом.

Серия пенальти получилась невероятно драматичной. У парагвайцев была возможность завершить ее последним ударом. Но Мануэль Нойер красиво потащил удар бывшего динамовца Фабиана Бальбуэны. Серия перешла в дополнительные удары: у Джрнатана Та нервы не выдержали — пальнул выше перекладины, а точный удар Хосе Канале принес победу Парагвая.

Сказка Марокко продолжается

Фото: [ ФИФА ]

Сборная Марокко стала главной сенсацией предыдущего чемпионата мира, добравшись до полуфинала. На нынешнем турнире африканская команда доказывает неслучайность того успеха. Марокканцы вышли из группы, только по разнице мячей уступив Бразилии первое место, а в 1/16 финала выбила сборную Голландии.

Вывеска Марокко — Нидерланды была одной из самых интригующих на этом этапе. И матч ожидания оправдал — на поле встретились две примерно равные, классные команды.

На 72-й минуте Коди Гакпо забил в быстрой контратаке — помог удачный отскок. Голландец заплакал, а партнеры его утешали: накануне стало известно, что подруга Гакпо потеряла ребенка. Марокканцы деловито забрали инициативу, и на 90+1 минуте защитник Исса Диоп четко пробил головой.

В начале овертайма Марокко едва не вышло вперед: Суфьян Раими бил с близкого расстояния — Барт Вербрюгген чудом среагировал.

Серия пенальти получилась не менее удивительной, чем в матче Германия — Парагвай. Было сразу три попадания в каркас и один промах. А затем герой прошлогоднего чемпионата Яссин Буну переиграл Крисенсио Саммервилла, а Исмаэль Сайбари, до этого забивавший в каждом матче турнира, поставил победную точку.