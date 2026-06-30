В ОП предложили дать водителям 2 часа на оплату парковки

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил увеличить время на оплату парковки с пяти минут до двух часов, сообщает ТАСС .

По его мнению, пяти минут недостаточно: нередко случаются сбои интернета и связи, из‑за чего водители не успевают вовремя оплатить стоянку. Гриб считает такое изменение простым технологическим решением, которое не принесет серьезных проблем.

Сейчас в Москве парковку нужно оплатить в течение пяти минут после того, как водитель оставил автомобиль. Столько же времени дается на то, чтобы покинуть парковку после завершения сессии — при превышении срока выписывается штраф.