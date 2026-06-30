Драма вратаря: голландец Вербрюгген отбил удар в серии пенальти, но мяч от его пятки закатился в ворота

Сборная Нидерландов проиграла в 1/16 финала чемпионата мира команде Марокко (1:1, 2:3 — пенальти). Во время серии пенальти произошел драматичный эпизод с участием голкипера голландцев Барта Вербрюггена.

Во время второго удара в серии Вербрюгген классно среагировал на удар Суфьяна Раими, но мяч отскочил в пятку лежащего вратаря и закатился в ворота. Если бы не этот казус, голландцы бы получили шанс повести в серии со счетом 2:0. Это сняло бы напряжение с бьющих игроков Нидерландов.

В дальнейшем голландцы дважды не смогли забить: Яссин Буну переиграл Крисенсио Саммервилла, а Квинтен Тимбер не сумел попасть в створ. В итоге сборная Марокко выиграла серию пенальти и прошла в 1/8 финала.

Ранее чемпионат мира сенсационно покинула сборная Германии, уступившая команде Парагвая.