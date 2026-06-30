Рональд Куман резко отреагировал на вылет Голландии с чемпионата мира

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман резко высказался после обидного вылета команды в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Голландцы уступили сборной Марокко — 1:1, 2:3 — пенальти.

Голландия вела в счете в основное время, но позволила сопернику забить на первой компенсированной минуте. В серии пенальти футболисты Нидерландов трижды не реализовали удары. Голландцы в пятый раз на чемпионатах мира сталкивались с необходимостью пробивать послематчевые пенальти, и лишь однажды им сопутствовал успех.

«Вся Голландия просила нас сыграть с пятью защитниками. Мы сыграли с пятеркой в обороне — и все равно нас раскритиковали. Повторю ещё раз: мне плевать на критику», — сказал Куман после матча.

Он отметил, что были вещи, которые можно было сделать лучше, но все крепки задним умом.

На чемпионате мира определились четыре команды, которые сыграют в 1/8 финала: Канада, Бразилия, Парагвай и Марокко.

Ранее сборная Германии сенсационно выбыла из турнира, уступив в серии послематчевых пенальти сборной Парагвая.