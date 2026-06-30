Никишин запросил восьмизначную сумму по новому контракту с «Каролиной»

Защитник «Каролина Харрикейнз» Александр Никишин хочет получать не менее $10 млн в год, сообщил журналист ESPN Джон Буччигросс. С 1 июля россиянин станет ограниченно свободным агентом

«Никишин запрашивает крупную сумму, похоже, восьмизначную», — заявил Буччигросс.

Российский защитник провел дебютный сезон в НХЛ. В 81 матче регулярного чемпионата он набрал 33 (11+22) очка. В составе «Каролины» Никишин стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что «Каролина» может задействовать Никишина в обмене с «Виннипег Джетс». «Харрикейнз» хотят заполучить одного из сильнейших вратарей лиги американца Коннора Хеллибака. Генменеджер «Каролины» Эрик Тулски в ответ на эти слухи заявил, что Никишин был важной частью команды в сезоне и может остаться ею и в будущем.