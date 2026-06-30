Германия провалила третий чемпионат мира подряд

В плей-офф чемпионата мира по футболу состоялась первая громкая сенсация. Сборная Парагвая выбила в 1/16 финала четырехкратных чемпионов мира Германию.

Немцы владели большим территориальным преимуществом (75% владения мячом), много били по воротам (всего 21 удар), но на 42-й минуте оказались в роли отыгрывающихся после гола Хулио Энсисо.

На 54-й минуте Кай Хаверц сравнял счет. В овертайме Джонатан Та забил, но после просмотра ВАР гол был отменен из-за фола на вратаре парагвайцев.

Серия пенальти сложилась драматично: немцы не забили трижды, южноамериканцы — два раза. В итоге 4:3, Парагвай дальше идет дальше.

Сборная Германии стала чемпионом мира в 2014 году, но затем провалила три чемпионата подряд. На двух следующих турнирах немцы не могли выйти из группы, а сейчас вылетели в первом раунде плей-офф.

Ранее Владислав Радимов заявил, что главной проблемой сборной Германии является игра в обороне.