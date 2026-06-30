Тренер Германии Нагельсманн возмутился отменой гола в ворота Парагвая
Тренер Нагельсманн об отмененном голе в матче с Парагваем: «Это просто смешно»
Фото: [ФИФА]
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн раскритиковал решение бригады арбитров отменить гол в ворота команды Парагвая в 1/16 финала чемпионата мира.
Основное время матча завершилось вничью (1:1). На 102-й минуте Джонатан Та отправил мяч в ворота парагвайцев, но после просмотра ВАР гол был отменен из-за атаки Вольдемара Антона на вратаря Орландо Хиля. В серии пенальти Парагвай был точнее (4:3) и отправил сборную Германии домой.
«Мы забили гол, а судья свистнул в ответ. Это скандал. Понятия не имею, что арбитр увидел. Это просто смешно. Это даже близко не фол», — заявил Юлиан Нагельсманн.
Также немецкий тренер заявил, что он не будет подавать в отставку после этого поражения: «Я не из тех, кто убегает».
Сборная Германии после победы на мундиале 2014 года затем провалила три чемпионата мира подряд. На следующих двух турнирах немцы не вышли из группы, а сейчас вылетели в первом раунде.