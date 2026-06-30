Спецпредставитель президента РФ сыронизировал о поддержке Мерцем вылетевшей с ЧМ сборной Германии

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев с иронией отреагировал на обращение канцлера ФРГ Фридриха Мерца к национальной сборной по футболу.

Сборная Германии вылетела в 1/16 финала чемпионата мира, проиграв сборной Парагвая (1:1, 3:4 — пенальти). Накануне матча Мерц обратился со словами поддержки к немецким футболистам: «Вы привели нашу страну в восторг своей самоотдачей и командным духом на этом чемпионате мира. Мы вами гордимся».

«Мерц всегда умеет подбодрить человека, потерпевшего неудачу», — отреагировал Дмитриев в своей соцсети.

Сборная Германии после победы на турнире 2014 года провалила третий чемпионат мира подряд. На двух предыдущих мундиалях она не смогла выйти из группы, а теперь не преодолела первый раунд плей-офф, хотя в матче с Парагваем считалась безусловным фаворитом.

На чемпионате мира по футболу стали известны четыре участника 1/8 финала — Канада, Бразилия, Парагвай и Марокко. Уже определилась первая пара этой стадии турнира. 4 июля друг с другом сыграют команды Канады и Марокко.