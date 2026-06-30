Умер знаменитый фигурист Артур Дмитриев

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев умер на 59-м году в жизни в московской больнице.

Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина рассказала, что у Дмитриева случился сердечный приступ во время сборов в Орле. Его экстренно перевезли в столицу, ввели в искусственную кому, но Дмитриев из нее так и не вышел.

Артур Дмитриев стал первым фигуристом, которому удалось выиграть Олимпийские игры с двумя разными партнершами — Натальей Мишкутенок и Оксаной Казаковой. Также Дмитриев являлся двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

По окончании спортивной карьеры Дмитриев участвовал в чемпионатах мира среди профессионалов и ледовых шоу. Вернувшись в Россию, стал тренером, готовил спортивные пары в Санкт-Петербурге. Специалист активно участвовал в различных проектах ФФККР, много ездил по стране проводил мастер-классы для юных спортсменов.

Федерация фигурного катания на коньках России выразила соболезнования родным, близким, коллегам Артура Дмитриева.