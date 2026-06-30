Стало известно, сколько придется потратить на школьную форму в 2026 году
REGIONS: в Подмосковье оценили стоимость школьной формы в 2026 году
Перед началом нового учебного года специалисты рассказали, сколько стоит школьная форма в Московской области. Полный комплект одежды для одного ученика обойдется в среднем от 12 до 20 тысяч рублей. Сколько стоит пошить форму в Московской области — в материале REGIONS.
Сколько придется потратить на школьную форму
До начала нового учебного года остается около двух месяцев, и родители уже начинают готовиться к сезону покупок. По данным производителей, в 2026 году полный комплект школьной формы в Подмосковье стоит в среднем от 12 до 20 тысяч рублей. Итоговая сумма зависит от комплектации, материалов и выбранного производителя.
Какие цены предлагают производители
Согласно актуальным каталогам, стоимость отдельных элементов школьной формы составляет:
- школьные брюки — от 2,3 до 2,8 тысячи рублей;
- юбки — от 2 до 3 тысяч рублей;
- сарафаны — от 3 до 5 тысяч рублей;
- жилеты — от 2 до 3 тысяч рублей;
- пиджаки — от 4,5 до 7 тысяч рублей;
- рубашки и блузки — от 1,5 до 3 тысяч рублей.
Как правило, комплект включает пиджак, брюки или сарафан, несколько рубашек или блузок, а также жилет.
Почему родители выбирают местные фабрики
В Московской области работают несколько крупных производителей школьной одежды, которые выпускают форму для образовательных учреждений по всей стране. Эксперты отмечают, что покупка напрямую у производителя позволяет сэкономить до 20% по сравнению с федеральными торговыми сетями. Кроме того, местные предприятия быстрее пополняют размерный ряд и могут выполнить коллективные заказы для целых классов.
Когда лучше покупать форму
Специалисты рекомендуют приобретать школьную одежду в конце июня или в июле. В этот период ассортимент остается наиболее широким, а многие производители предлагают сезонные скидки. Ближе к сентябрю спрос традиционно увеличивается, из-за чего популярные размеры заканчиваются быстрее, а стоимость отдельных моделей может вырасти.