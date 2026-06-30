Стало известно, сколько придется потратить на школьную форму в 2026 году

Перед началом нового учебного года специалисты рассказали, сколько стоит школьная форма в Московской области. Полный комплект одежды для одного ученика обойдется в среднем от 12 до 20 тысяч рублей. Сколько стоит пошить форму в Московской области — в материале REGIONS .

Сколько придется потратить на школьную форму

До начала нового учебного года остается около двух месяцев, и родители уже начинают готовиться к сезону покупок. По данным производителей, в 2026 году полный комплект школьной формы в Подмосковье стоит в среднем от 12 до 20 тысяч рублей. Итоговая сумма зависит от комплектации, материалов и выбранного производителя.

Какие цены предлагают производители

Согласно актуальным каталогам, стоимость отдельных элементов школьной формы составляет:

школьные брюки — от 2,3 до 2,8 тысячи рублей;

юбки — от 2 до 3 тысяч рублей;

сарафаны — от 3 до 5 тысяч рублей;

жилеты — от 2 до 3 тысяч рублей;

пиджаки — от 4,5 до 7 тысяч рублей;

рубашки и блузки — от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Как правило, комплект включает пиджак, брюки или сарафан, несколько рубашек или блузок, а также жилет.

Почему родители выбирают местные фабрики

В Московской области работают несколько крупных производителей школьной одежды, которые выпускают форму для образовательных учреждений по всей стране. Эксперты отмечают, что покупка напрямую у производителя позволяет сэкономить до 20% по сравнению с федеральными торговыми сетями. Кроме того, местные предприятия быстрее пополняют размерный ряд и могут выполнить коллективные заказы для целых классов.

Когда лучше покупать форму

Специалисты рекомендуют приобретать школьную одежду в конце июня или в июле. В этот период ассортимент остается наиболее широким, а многие производители предлагают сезонные скидки. Ближе к сентябрю спрос традиционно увеличивается, из-за чего популярные размеры заканчиваются быстрее, а стоимость отдельных моделей может вырасти.