Ручной труд в цене: зарплаты раскройщиков в Подмосковье взлетели до ₽112 тыс. в месяц

В Московской области зафиксирован значительный рост зарплат в легкой промышленности. Наиболее заметно увеличились доходы раскройщиков, что связано с расширением производства и высоким спросом на квалифицированных специалистов, пишет REGIONS.

Зарплаты специалистов продолжают расти

Легкая промышленность России сохраняет высокие темпы развития на фоне импортозамещения и увеличения спроса на отечественную продукцию. В Московской области работодатели активно расширяют производство и повышают уровень оплаты труда, чтобы привлечь квалифицированных сотрудников.

Раскройщики стали одними из самых востребованных

По данным аналитиков «Авито Работы» и «Авито Товаров», среднее зарплатное предложение для раскройщиков в Подмосковье за год выросло на 20% и достигло 112 122 рублей в месяц. Этот показатель значительно превышает средний уровень по стране, который составляет 74 447 рублей для специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет.

Какие профессии стали выгоднее

Помимо раскройщиков, рост зарплат отмечен и у других специалистов отрасли. Средние предложения для вязальщиков достигли 92 113 рублей в месяц, для сапожников — 103 464 рублей, для ювелиров — 84 575 рублей, для закройщиков — 73 070 рублей, а для глазуровщиков — 57 500 рублей.

По оценкам экспертов, особенно быстро растет спрос на вязальщиков — за год количество вакансий увеличилось в 2,5 раза. Также усилилась конкуренция за сапожников, ювелиров и раскройщиков, поскольку их труд сложно заменить автоматизированными технологиями.

Спрос на изделия ручной работы продолжает увеличиваться

Одной из причин роста отрасли стал повышенный интерес покупателей к товарам ручной работы. Весной 2026 года продажи хендмейд-продукции выросли на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее заметный рост спроса пришелся на мужскую обувь ручной работы и перчатки, продажи которых увеличились в 2,5 раза. Также значительно вырос интерес к вязаным носкам, мужской и женской одежде, сумкам и головным уборам.

Что стоит за ростом доходов

Эксперты связывают повышение зарплат с дефицитом квалифицированных кадров и расширением производства. Производители готовы предлагать более высокую оплату труда, поскольку опытные мастера помогают снижать количество брака и повышать эффективность работы предприятий.