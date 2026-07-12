Ярче афиши не придумать: на чемпионате мира пройдут два топовых полуфинала

На чемпионате мира по футболу определились полуфиналисты. В четвертьфиналах сенсаций не случилось: дальше прошли команды, считавшиеся фаворитами в своих парах. Теперь зрителей ожидают два огненных матча: Франция — Испания и Аргентина — Англия.

Главные итоги четвертьфиналов

Никому из полуфиналистов легко не было. Аргентина и Англия выиграли в овертаймах, а Испания забила победный гол в самой концовке. Пожалуй, наиболее простой матч получился у французов.

Сборная Марокко вышла против Франции играть от обороны, рассчитывая дотянуть до серии пенальти, где должен был зарешать великолепный мастер по отражению 11-метровых Яссин Буну. В первом тайме вратарь марокканцев подтвердил свой класс, взяв удар от Килиана Мбаппе. Но атака французов настолько хороша, что играть исключительно на сдерживание самоубийственно. После перерыва Мбаппе и Усман Дембеле забили по голу.

Испания владела преимуществом в матче с Бельгией и открыла счет. Но бельгийцы, воодушевленные эмоциональной победой над США, сдаваться не собирались, и Шарль де Кетеларе во втором подряд матче забил головой. Как и в матче с португальцами, все решил выход на замену Микеля Мерино. Он вновь отличился в самой концовке, добив мяч после неуверенной игры вратаря бельгийцев.

Норвегия повела в матче с Англией после блестящего удара Андреаса Скьеллерупа. Джуд Беллингем забил ответный красивый гол. Как выяснилось, мяч нельзя было засчитывать: перед началом английской атаки игровой снаряд попал в трос камеры-паука, и нужно было назначить спорный мяч. Установленный в мяче чип по непонятным причинам касание не зафиксировал. В овертайме же Беллингем оформил дубль.

Фото: [ Джуд Беллингем/ФИФА ]

Аргентина быстро открыла счет в матче с Швейцарией и прагматично отошла назад. Удержать преимущество не удалось — Дан Ндойе сравнял. Швейцарцев подвел Брил Эмболо, получивший вторую желтую карточку за откровенную симуляцию. В овертайме действующие чемпионы мира воплотили численное преимущество в два гола.

Испания — Франция

Еще до начала турнира Францию и Испанию называли главными фаворитами чемпионата.

У обеих команд шикарная атака, а испанцы еще и пропускают крайне мало. Гол бельгийца Шарля де Кетеларе стал для них первым пропущенным на турнире — до этого пять матчей на ноль.

Франция забила уже 16 мячей (половина из них на счету Килиана Мбаппе).

Зрителям, конечно, хотелось бы увидеть нечто подобное случившемся в последнем матче этих команд. Год назад в полуфинале Лиги наций УЕФА команды наколотили друг другу девять мячей (5:4). Испанцы вели со счетом 5:1, но едва не упустили победу.

Фото: [ УЕФА ]

В финальной части чемпионатов мира между собой Франция и Испания встречались лишь однажды — 20 лет назад французы были сильнее (3:1).

Аргентина — Англия

Англия и Аргентина встречались на чемпионатах мира пять раз. Первые две победы были за Англией (1962, 1966). А потом матчи между этими командами приобрели особенно драматичный характер с политическим оттенком.

В 1982 году произошла короткая Фолклендская война между странами. В Аргентине ее помнят до сих пор, а в 1986 году раны аргентинцев были тем более свежи. На ЧМ в Мексики команды встретились в четвертьфинале. Диего Марадона забил гол с «рукой Бога» и «гол столетия». 2:1 — Аргентина прошла дальше и выиграла чемпионат мира. А англичане не могли прийти в себя от мастерства и одновременно коварства великой аргентинской десятки.

Фото: [ ФИФА ]

Следующая запоминающая встреча случилась в 1998 году. Матч запомнился красной карточкой Дэвида Бекхэма и промахом Пола Инса в серии послематчевых пенальти. Аргентина прошла в четвертьфинал.

Четыре года спустя Англия вернула преимущество по личным встречам, обыграв Аргентину на групповом этапе 1:0. На этот раз Бекхэм превратился в героя, забив единственный мяч.