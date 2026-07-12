Башкирия в цифрах: в каком возрасте местные получают самую высокую зарплату

Специалисты Башстата проанализировали зависимость оплаты труда от возраста в Башкирии в 2025 году. Доходы жителей республики меняются в течение всей карьеры, достигая максимума в зрелом возрасте, пишет ufatime.

Возрастная динамика доходов

Пиковая зона: Самый высокий доход в 2025 году зафиксирован у работников 30–34 лет, составивший в среднем ₽87,8 тыс.

Смежная группа: Работники в возрасте 35–39 лет получали ₽84,6 тыс.

Начало карьеры: Молодежь до 20 лет зарабатывала в среднем ₽63,2 тыс.

Снижение заработков после 40 лет

После сорока лет доходы жителей республики начинают плавно уменьшаться:

40–44 года: средняя зарплата составляла ₽79,1 тыс.

45–49 лет: доход снизился до ₽75,5 тыс.

50–54 года: заработок составил ₽69,1 тыс.

В предпенсионном возрасте и у работающих пенсионеров показатели снижаются еще заметнее: в группе 55–59 лет средняя зарплата составила ₽62,0 тыс., в возрасте 60–64 года — ₽62,4 тыс., а у жителей 65 лет и старше — ₽57,3 тыс.