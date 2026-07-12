Нитраты, мытье и выбор спелого плода: гастроэнтеролог о главных страхах сезона арбузов

Яркие полосатые гиганты уже заполонили овощные ряды и супермаркеты. Вместе с сезоном арбузов возвращаются и традиционные летние тревоги: нитраты, «химические» подкормки и риск заработать пищевое отравление. Корреспондент REGIONS побеседовал с врачом-гастроэнтерологом Светланой Черепицыной, чтобы отделить реальные угрозы от мифов и разобраться, как выбрать действительно вкусный и безопасный плод.

Нитраты: паника без повода?

Страх перед нитратами — один из самых живучих. Да, азотные удобрения применяют при выращивании бахчевых, и без них растения не дадут хорошего урожая. Однако к моменту биологической спелости арбуз практически полностью перерабатывает эти вещества в безвредные растительные белки и аминокислоты. Опасность возникает лишь в одном случае: если плод сорвали зеленым. Тогда нитраты могут сохраниться, но концентрируются они преимущественно в корке — той самой твердой кожуре, которую никто не ест.

По данным Роспотребнадзора, допустимая норма нитратов в мякоти — до 60 мг на килограмм. Чтобы получить даже легкое недомогание, взрослому человеку пришлось бы за один присест умять около пяти килограммов арбузной мякоти — что физически почти невозможно. Сама Светлана Черепицына подчеркивает: «Реальные случаи массовых отравлений именно нитратами из арбузов мировой медицине неизвестны».

Так что главная опасность лежит совсем в другой плоскости.

Грязная корка — главный враг

Намного серьезнее и реальнее риск кишечных инфекций. Арбуз путешествует от бахчи до прилавка через множество рук, кузовов машин, складов и лотков. На его кожуре оседают бактерии, яйца гельминтов и частицы грязи. Когда нож разрезает немытый плод, вся эта микрофлора переносится на мякоть, и в жаркую погоду микроорганизмы размножаются с катастрофической скоростью.

Врач настаивает: перед разрезанием арбуз необходимо тщательно вымыть теплой водой с мылом и обсушить чистым полотенцем. Это простое правило снижает риск летнего отравления на 90%. Также никогда не покупайте разрезанные арбузы или половинки, замотанные в пленку, — неизвестно, как долго они лежат и в каких условиях.

Когда на прилавках появляются свои арбузы

В начале лета в продаже почти исключительно импортные плоды. Их везут из Азербайджана, Ирана, Турции и Китая. Эти арбузы поступают в торговые сети уже в июне, но часто они менее сладкие, так как их снимают чуть раньше полной зрелости для транспортировки.

Настоящий российский арбузный сезон стартует в конце июля — августе. Основной урожай из Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Краснодарского края доходит до прилавков в августе и первой половине сентября. Именно в этот период плоды максимально сочные, сладкие и стоят разумных денег.

Как выбрать идеальный арбуз: четыре простых теста

Специалисты Роспотребнадзора и опытные бахчеводы рекомендуют проверять плод по нескольким внешним признакам. Вот основные маркеры качественного арбуза:

Корка — должна быть твердой, глянцевой, с контрастными четкими полосками. Без царапин, трещин и вмятин. Если провести ногтем по поверхности, верхний зеленый слой легко соскабливается — это признак зрелости.

Боковое пятно — место, на котором арбуз лежал на земле, должно иметь желтый или оранжевый оттенок. Белое или зеленоватое пятно выдают недозревший плод.

Хвостик и его основание — должны быть сухими. У спелого арбуза плодоножка обычно засыхает, а вокруг нее образуется характерное опробковевшее кольцо.

Звук — при сжатии ладонями спелый арбуз издает легкий треск, а при щелчке — звонкий отклик. Глухой звук говорит о том, что внутри слишком рыхлая или перезревшая мякоть.

Оптимальный вес для покупки — от 3 до 5 кг. Слишком крупные экземпляры часто бывают перекормлены удобрениями, а совсем мелкие могут оказаться недозревшими.

Как есть арбуз с пользой и без вреда

Домашние правила безопасности просты: перед разрезанием тщательно моем арбуз с мылом. Режем его только на чистой доске чистым ножом. Храним разрезанный плод исключительно в холодильнике, накрытым пищевой пленкой, и не дольше суток.

Что касается порций, то здоровый взрослый без противопоказаний может съедать 300–400 г мякоти за один прием. Детям с трех лет начинают знакомить с арбузом с маленькой порции — около 50 г, постепенно увеличивая, если нет аллергии или расстройства пищеварения.

Людям с сахарным диабетом, мочекаменной болезнью или в стадии обострения заболеваний ЖКТ (гастрит, язва, панкреатит) стоит проконсультироваться с врачом. В некоторых случаях от арбуза лучше воздержаться.

Светлана Черепицына напоминает и о полезных свойствах: «Арбуз на 90% состоит из воды, хорошо утоляет жажду и содержит всего 30 ккал на 100 г. Он полезен для сердца и сосудов благодаря калию и магнию. Но не стоит есть его на ночь — мочегонный эффект может нарушить сон».

Арбузный сезон — это не только наслаждение вкусом, но и большая ответственность за свое здоровье. Покупка у проверенных продавцов, тщательное мытье, правильное хранение и умеренность — и тогда сочная полосатая ягода принесет только радость и витамины, без тревог и неприятных сюрпризов.