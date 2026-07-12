Штрафы за рыбалку: сколько килограммов рыбы можно ловить законно

Специалисты ведомства разъяснили правила любительского рыболовства, подчеркнув, что для большинства регионов страны установлен лимит добычи водных биоресурсов в размере пяти килограммов на человека.

Правила и ограничения при рыбной ловле

Соблюдение установленных законом норм является обязательным для всех рыболовов-любителей. По общему правилу, действующему в большинстве субъектов РФ, каждый гражданин может добыть не более 5 кг рыбы в сутки. При этом важно помнить о запрете на лов видов, внесенных в Красную книгу России, таких как осетровые или редкие лососевые породы. Если подобный экземпляр случайно оказался на крючке, рыболов обязан аккуратно извлечь его и вернуть в естественную среду обитания.

Специфика норм для Москвы и Московской области

Для столичного региона установлены дополнительные уточнения, регламентирующие вылов определенных видов биоресурсов:

Лимиты по видам: разрешено добывать до 3 судаков, 5 щук, 3 жерехов, 3 налимов, а также до 30 раков.

Общее ограничение: суммарная масса всех пойманных рыб не должна превышать 5 кг.

Исключение: если вес одного трофейного экземпляра превышает 5 кг, его разрешено оставить как единственный улов за сутки.

В Росрыболовстве подчеркивают, что при достижении установленной нормы дальнейший процесс вылова необходимо незамедлительно прекратить.