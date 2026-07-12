Горбачева подралась с подругой Иды Галич на ее свадьбе

Блогер Ида Галич и бизнесмен Олег Ледвич продолжают удивлять поклонников событиями на своей свадьбе. После элегантной церемонии в горах Северной Осетии, где все было выдержано в строгом тотал-блэк стиле, пара устроила второй день свадьбы. На этот раз праздник прошел в ностальгическом духе нулевых, передает Super.

На торжестве было все, что напоминает о той эпохе: похищение невесты, кукла на капоте, зажигательные хиты из «золотой коллекции» и даже постановочная драка.

Фото: [ скриншот видео ]

Актриса Ирина Горбачева и близкая подруга Иды Екатерина Новикова разыграли шуточный конфликт. В ярких нарядах они устроили театральную сценку, будто боролись за внимание комика Дениса Дорохова. Сам он появился в образе «краша» из двухтысячных. В какой-то момент Горбачева и Новикова в шутку накинулись друг на друга, а Денис бросился их разнимать.

Ранее сообщалось, что природоохранное ведомство заинтересовалось свадьбой Иды Галич у Мидаграбинского озера.