Шоколадная зависимость: почему отказ от сладкого напоминает «ломку» и как снизить тягу

Ежегодно 7 июля сладкоежки всего мира отмечают Всемирный день шоколада — праздник, который объединяет миллионы поклонников этого благородного десерта. Для одних плитка шоколада — это утренний ритуал с кофе или вечернее удовольствие после трудного дня. Для других же она превращается в навязчивую потребность, с которой совладать все сложнее. Можно ли говорить о настоящей шоколадной зависимости, и почему резкий отказ от лакомства порой вызывает состояние, напоминающее абстинентный синдром? Об этом корреспонденту REGIONS рассказала врач-психотерапевт и психиатр Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Кунаковская.

Шоколадная зависимость: миф или реальность?

Знакомая многим ситуация: вы открываете плитку, планируя съесть всего одну дольку, а через пару минут обнаруживаете, что половины уже нет. Однако, по словам Елены Кунаковской, классической химической зависимости — по типу алкогольной или наркотической — к шоколаду не существует. Врачи не ставят такой диагноз. Но это не значит, что проблема надумана.

Специалисты выделяют так называемую пищевую или поведенческую зависимость, которая имеет те же «красные флаги», что и другие аддикции: навязчивая тяга, потеря контроля над объемом съеденного и продолжение употребления, несмотря на очевидные негативные последствия — лишний вес, проблемы с зубами, нарушение режима питания или ухудшение самочувствия.

«В психиатрии и психологии говорят о поведенческой или пищевой зависимости. У нее есть те же „красные флаги“, что и у других аддикций: сильная тяга, потеря контроля и продолжение употребления несмотря на негативные последствия», — объяснила врач.

Дофаминовая ловушка: почему мозг требует добавки

Природа такой привязанности кроется в работе системы вознаграждения головного мозга. Шоколад — идеальный стимулятор: сахар мгновенно поднимает уровень глюкозы в крови и вызывает мощный выброс дофамина — нейромедиатора удовольствия. Жиры, теобромин и другие компоненты какао усиливают и продлевают это приятное ощущение. Мозг запоминает источник яркой «награды» и при каждом удобном случае начинает требовать повторения.

Именно поэтому резкий отказ от шоколада может сопровождаться раздражительностью, тревожностью, слабостью, головными болями и снижением концентрации. Елена Кунаковская уточняет: это не настоящая физическая ломка, а реакция организма на исчезновение привычного мощного стимула. Уровень дофамина временно падает, и мозг оказывается в состоянии стресса, пытаясь адаптироваться к новым условиям.

«При резком отказе уровень дофамина временно падает, и организм реагирует стрессом. Мозг адаптируется к отсутствию привычного сильного воздействия, и обычно через несколько дней состояние стабилизируется», — рассказала Кунаковская.

Кто в группе риска

Особенно внимательно к своей тяге к шоколаду стоит относиться людям, которые используют еду как универсальный способ справиться со стрессом, тревогой, одиночеством или скукой. В таких случаях сладкое становится не столько источником удовольствия, сколько психологическим «костылем».

В группе повышенного риска также находятся люди с другими зависимостями (алкогольной, никотиновой), с нарушениями пищевого поведения (булимия, компульсивное переедание) или с нерегулярным, хаотичным питанием, когда скачки сахара в крови только подстегивают аппетит.

Как снизить тягу и не срываться

Полностью исключать шоколад из рациона, по мнению врача, не обязательно и даже не всегда полезно. Мозг пластичен, и его можно перестроить. Ключевая стратегия — не резкий запрет, а постепенное сокращение порций и замена привычного источника дофамина на другие, более здоровые активности: спорт, прогулки, хобби, общение с близкими или даже просто смену обстановки.

Если же человек чувствует, что полностью потерял контроль над употреблением шоколада, и сладкое начинает мешать здоровью, работе или отношениям, важно не замалчивать проблему, а обратиться к специалисту. Психотерапевт или нутрициолог помогут разобраться в глубинных причинах тяги и подберут индивидуальную стратегию — от коррекции питания до психотерапевтической работы с эмоциональными триггерами.

Всемирный день шоколада — отличный повод побаловать себя любимым десертом. Но важно помнить: удовольствие должно оставаться удовольствием, а не превращаться в зависимость. Наслаждайтесь шоколадом осознанно, смакуя каждую дольку, и тогда он принесет только радость, а не чувство вины и потерю контроля.