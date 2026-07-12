Миронова в розовом бикини показала, как наслаждается отдыхом на испанском пляже

Народная артистка РФ Мария Миронова проводит отпуск в Испании, сообщает The Voice. Актриса поделилась с подписчиками видео, на котором предстала в розовом купальнике на одном из пляжей.

На кадрах Мария позирует в розовом бикини, крупных солнцезащитных очках и с распущенными волосами. С ее лица не сходила улыбка. Затем Мария перешла в бассейн. Поклонники отметили, что актриса выглядит отдохнувшей и счастливой.

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В жизни 53-летней Мироновой сейчас непростой период. Она продолжает выяснять отношения с бывшим мужем, бизнесменом Андреем Сорокой, с которым она рассталась три года назад, когда их общему сыну было всего три года.

Мария младше экс-супруга на 19 лет. Актриса утверждает, что Сорока ведет себя агрессивно, поэтому она позволяет ему общаться с ребенком только в присутствии себя.

Сын Марии радует ее успехами. Недавно мальчик победил на важном теннисном турнире в Испании. Из-за этого события Миронова пропустила премьеру фильма «Холоп-3». Артистка не стала жалеть об этом, ведь успех сына для нее важнее любых светских мероприятий.

Ранее сообщалось, что певица Полина Гагарина поделилась серией пляжных фото, где предстала без макияжа и в откровенных бикини.