Признаки скорой поломки: на какие звуки и запахи авто важно реагировать летом

Эксперт Ашот Ерицян предупреждает, что высокая температура воздуха летом значительно ускоряет износ транспортных средств. Откладывать техобслуживание до осени крайне рискованно, так как работа климатической установки и частые поездки создают повышенные нагрузки, при которых мелкие неисправности быстро превращаются в серьезные поломки, пишет Газета.ру.

Особое внимание автомобилистам стоит уделить системе охлаждения. Даже минимальная потеря антифриза, износ охлаждающей жидкости, трещины в шлангах или засорение радиатора могут привести к перегреву двигателя в жаркую погоду.

Также водителям необходимо реагировать на любые посторонние звуки, вибрации или запах горелого масла. Снижение эффективности работы кондиционера также является поводом для обращения в сервис. Ерицян подчеркивает, что дальние путешествия и быстрая езда дополнительно ускоряют износ автомобиля в летний сезон.