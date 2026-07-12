Признаки скорой поломки: на какие звуки и запахи авто важно реагировать летом

Общество

Эксперт Ашот Ерицян предупреждает, что высокая температура воздуха летом значительно ускоряет износ транспортных средств. Откладывать техобслуживание до осени крайне рискованно, так как работа климатической установки и частые поездки создают повышенные нагрузки, при которых мелкие неисправности быстро превращаются в серьезные поломки, пишет Газета.ру.

Особое внимание автомобилистам стоит уделить системе охлаждения. Даже минимальная потеря антифриза, износ охлаждающей жидкости, трещины в шлангах или засорение радиатора могут привести к перегреву двигателя в жаркую погоду.

Также водителям необходимо реагировать на любые посторонние звуки, вибрации или запах горелого масла. Снижение эффективности работы кондиционера также является поводом для обращения в сервис. Ерицян подчеркивает, что дальние путешествия и быстрая езда дополнительно ускоряют износ автомобиля в летний сезон.

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