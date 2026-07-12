Как выбрать школьный ранец: советы Роспотребнадзора для здоровья ребенка

Август — горячая пора для родителей будущих первоклассников. Списки канцелярии, форма, обувь — и, конечно, главный атрибут школьной жизни, ранец. Однако в погоне за ярким дизайном и модным принтом многие забывают: неправильно подобранная модель может обернуться проблемами с осанкой и болями в спине на долгие годы. Как выбрать безопасный и удобный ранец, который не навредит здоровью ребенка, корреспонденту REGIONS рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Московской области Елена Черныш.

Почему первокласснику нужен именно ранец, а не рюкзак

Многие родители не видят разницы между ранцем и рюкзаком, используя эти слова как синонимы. Однако с точки зрения гигиены и ортопедии разница колоссальная, особенно для младших школьников.

По словам Елены Черныш, для учеников начальной школы оптимальным выбором является именно ранец с жестким корпусом и ортопедической спинкой. Такая конструкция не позволяет содержимому давить на позвоночник, равномерно распределяя вес по всей спине. Мягкие рюкзаки, которые могут деформироваться под тяжестью учебников, или сумки, которые носят на одном плече, категорически не рекомендуются до четвертого класса — они создают асимметричную нагрузку и провоцируют искривление позвоночника. По словам эксперта, использование мягких рюкзаков или сумок на одном плече до окончания начальной школы не рекомендуется, так как это создает асимметричную нагрузку на позвоночник.

«Главное отличие ранца от обычного рюкзака — жесткая ортопедическая спинка. Она помогает равномерно распределять нагрузку на позвоночник и снижает риск его искривления. Использовать мягкие рюкзаки или сумки, которые носят на одном плече, раньше четвертого класса не рекомендуется», — пояснила Черныш.

Эксперт подчеркивает: ранец должен сохранять свою форму даже при полной загрузке тетрадями и учебниками. Это не только защищает содержимое от повреждений, но и обеспечивает правильную биомеханику при ходьбе.

Пять обязательных требований к безопасному ранцу

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют при выборе ранца обращать внимание на пять ключевых параметров, которые закреплены в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Первое — вес пустого изделия. Для начальной школы он не должен превышать 600–700 граммов, для средней и старшей — 1 килограмма. Второе — конструкция спинки. Она обязана быть жесткой, ортопедической, с мягкими вставками, которые повторяют естественные изгибы позвоночника и снижают давление на поясницу. Третье — лямки. Они должны быть широкими (не менее 4–4,5 см) и регулируемыми, чтобы ранец можно было подогнать под рост ребенка и плотно зафиксировать даже поверх зимней куртки. Четвертое — материал. Лучший выбор — легкая, водоотталкивающая ткань, устойчивая к загрязнениям. И пятое — безопасность. На ранце обязательно должны присутствовать светоотражающие элементы спереди, по бокам и сверху, чтобы ребенок был заметен на дороге в темное время суток.

Как проверить качество прямо в магазине

Елена Черныш советует родителям не ограничиваться внешним осмотром, а провести несколько простых тестов еще на месте покупки. Первым делом нужно изучить маркировку: на изделии должны быть указаны страна производства, изготовитель, дата выпуска, возрастная группа и знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза (ЕАС). Отсутствие этой информации — серьезный повод усомниться в качестве.

Еще один простой, но эффективный способ проверить краску на стойкость — провести по поверхности ранца влажной салфеткой или носовым платком. Если на ткани остались цветные следы, значит, краситель низкого качества и может пачкать одежду и руки ребенка. От такой покупки лучше отказаться.

Также специалист обращает внимание на конструкцию верхней ручки. У качественных моделей она обычно сделана так, чтобы носить ранец в руке было неудобно — это стимулирует ребенка надевать его на оба плеча, а не таскать за собой или в одной руке, что снижает нагрузку на позвоночник.

Когда начинать подготовку и как сэкономить

Выбор ранца — это не просто вопрос удобства, а прямая инвестиция в здоровье ребенка на годы вперед. Правильно подобранная модель поможет сохранить осанку, снизить утомляемость и сделать ежедневные походы в школу комфортными. Эксперты советуют не откладывать покупку на последний день перед 1 сентября, а начинать присматриваться к ранцам заранее — так у вас будет больше времени на сравнение моделей, изучение отзывов и, возможно, поиск выгодных предложений. В конце концов, качественный ранец прослужит не один год, а значит, экономить на нем точно не стоит.