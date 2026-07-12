Елена Малышева сообщила о смерти матери

На 91-м году жизни скончалась Галина Морозова, мама известной телеведущей и врача Елены Малышевой, сообщает The Voice. Пенсионерка долго боролась с тяжелыми болезнями, которые развились после перенесенного коронавируса в тяжелой форме.

Сама Малышева рассказала, что у матери возникли серьезные осложнения: полный парапарез — состояние, при котором наблюдается слабость мышц конечностей, а также проблемы с когнитивными способностями.

Телеведущая в своем блоге рассказала, что Галина Александровна написала завещание 1 декабря 2015 года. В нем женщина обратилась к детям, внукам и правнукам. Она призвала их поддерживать друг друга и помнить о ней в духе дружбы и любви.

«Дорогие мои дети, внуки и правнуки! Хочу, чтобы вы всегда жили в мире, согласии и любви. Помогайте друг другу, не оставляйте в беде, будьте едины», — говорится в документе.

Сама Малышева назвала маму «врачом от Бога» и опубликовала архивное видео, снятое более 10 лет назад. Телеведущая делала все возможное, чтобы продлить жизнь матери, которая часто лежала в больнице. В марте Елена отметила свое 65-летие и тогда призналась, что хочет, чтобы мама еще пожила.

Похороны Галины Морозовой прошли в субботу, 11 июля. Отец Елены, Василий Иосифович Шабунин, ушел из жизни еще в 2009 году.

Два сына ведущей с семьями живут в Нью-Йорке. Старший, Василий, работает адвокатом, младший, Юрий, — кардиохирург. У Юрия трое детей. Сама Елена три года назад ездила к сыновьям в США.

Ранее стало известно о смерти матери оперного певца Дмитрия Хворостовского.