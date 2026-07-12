Будет ли магнитная буря: чего ждать от космической погоды и почему ученые опасаются последствий вспышек Солнца 13 июля
Ученые оценили риски геомагнитных возмущений на ближайшие сутки. Специалисты лабораторий солнечной астрономии сообщают, что вероятность возникновения магнитной бури 13 июля составляет 60 процентов.
Оценка геомагнитной обстановки
Несмотря на относительное спокойствие магнитосферы Земли в начале июля, специалисты призывают метеозависимых сохранять бдительность. Недавние вспышки на Солнце, зафиксированные 9 и 11 июля, могут проявить свое воздействие в течение ближайших трех суток. Согласно актуальному прогнозу, вероятность развития магнитной бури 13 июля оценивается в 60 процентов. При этом шансы на умеренные геомагнитные возмущения составляют 30 процентов, а вероятность сохранения спокойного магнитного поля — лишь 10 процентов. Ожидаемый Ap-индекс на уровне 8 единиц указывает на повышенную активность, близкую к пороговым значениям бури.
Влияние атмосферных факторов и прогноз на месяц
Метеорологи прогнозируют 13 июля атмосферное давление на отметках 750 миллиметров ртутного столба в Москве и 762 миллиметра в Санкт-Петербурге. Такие показатели близки к норме, однако в комбинации с геомагнитной нестабильностью могут провоцировать дискомфорт у людей, страдающих гипертонией или обладающих повышенной чувствительностью к изменениям внешней среды. Согласно долгосрочным данным, до 20 июля геомагнитный фон будет оставаться стабильным. Периоды умеренной активности с колебаниями до 4–5 баллов ожидаются в конце третьей декады месяца, в частности с 21 по 23 июля, после чего обстановка вновь нормализуется.
Рекомендации по поддержанию самочувствия
Многие люди фиксируют ухудшение состояния во время солнечной активности, жалуясь на головокружения и головные боли. Чтобы минимизировать возможное негативное влияние геомагнитных возмущений, эксперты рекомендуют придерживаться режима сна, соблюдать питьевой баланс и избегать стрессовых ситуаций. Также полезным будет включение в рацион продуктов, богатых витаминами, и проведение времени на свежем воздухе для улучшения общего тонуса организма. При этом важно помнить, что точные прогнозы солнечной активности ограничены временным интервалом в трое суток из-за непредсказуемого характера вспышечных процессов на Солнце.