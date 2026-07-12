Будет ли магнитная буря: чего ждать от космической погоды и почему ученые опасаются последствий вспышек Солнца 13 июля

Оценка геомагнитной обстановки

Несмотря на относительное спокойствие магнитосферы Земли в начале июля, специалисты призывают метеозависимых сохранять бдительность. Недавние вспышки на Солнце, зафиксированные 9 и 11 июля, могут проявить свое воздействие в течение ближайших трех суток. Согласно актуальному прогнозу, вероятность развития магнитной бури 13 июля оценивается в 60 процентов. При этом шансы на умеренные геомагнитные возмущения составляют 30 процентов, а вероятность сохранения спокойного магнитного поля — лишь 10 процентов. Ожидаемый Ap-индекс на уровне 8 единиц указывает на повышенную активность, близкую к пороговым значениям бури.

Влияние атмосферных факторов и прогноз на месяц

Метеорологи прогнозируют 13 июля атмосферное давление на отметках 750 миллиметров ртутного столба в Москве и 762 миллиметра в Санкт-Петербурге. Такие показатели близки к норме, однако в комбинации с геомагнитной нестабильностью могут провоцировать дискомфорт у людей, страдающих гипертонией или обладающих повышенной чувствительностью к изменениям внешней среды. Согласно долгосрочным данным, до 20 июля геомагнитный фон будет оставаться стабильным. Периоды умеренной активности с колебаниями до 4–5 баллов ожидаются в конце третьей декады месяца, в частности с 21 по 23 июля, после чего обстановка вновь нормализуется.

Рекомендации по поддержанию самочувствия

Многие люди фиксируют ухудшение состояния во время солнечной активности, жалуясь на головокружения и головные боли. Чтобы минимизировать возможное негативное влияние геомагнитных возмущений, эксперты рекомендуют придерживаться режима сна, соблюдать питьевой баланс и избегать стрессовых ситуаций. Также полезным будет включение в рацион продуктов, богатых витаминами, и проведение времени на свежем воздухе для улучшения общего тонуса организма. При этом важно помнить, что точные прогнозы солнечной активности ограничены временным интервалом в трое суток из-за непредсказуемого характера вспышечных процессов на Солнце.