Слух не восстановится: почему ночные клубы опасны не меньше наушников

Привычка постоянно слушать музыку на высокой громкости может привести к серьезным проблемам со слухом. При этом вернуть его полностью удается далеко не всегда, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-оториноларинголог Наталья Лямкина.

Как объяснила ЛОР, вред наносит не само использование наушников, а длительное воздействие громкого звука, как в наушниках, так и на концертах или в ночных клубах.

«Если человек регулярно слушает музыку громче 85 децибел, он попадает в группу риска. В этом случае повреждаются слуховые сенсорные клетки, что может привести к развитию нейросенсорной тугоухости. Она может возникнуть как постепенно, так и внезапно», — заявила эксперт.

По словам врача, многое зависит от индивидуальных особенностей организма, силы звука и времени воздействия.

«Известны случаи, когда воздействие звуковой волны свыше 100 децибел всего в течение 30 минут приводило к развитию острой нейросенсорной тугоухости», — отметила Лямкина.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

По словам специалиста, существует несколько признаков, которые могут говорить о начинающемся ухудшении слуха. К ним относятся звон или шум в ушах, чувство заложенности, постоянное желание увеличить громкость телевизора или музыки, а также сложности с восприятием речи окружающих.

При появлении подобных симптомов рекомендуется как можно скорее обратиться к оториноларингологу, не дожидаясь выраженного снижения слуха.

«Современная медицина располагает несколькими методами лечения снижения слуха, однако стопроцентное восстановление возможно далеко не во всех случаях. Лечение нейросенсорной тугоухости сводится к сосудистой терапии, а ее цель — не восстановление слуха, а профилактика дальнейшего снижения слуха», — добавила специалист.

Чаще всего к ухудшению слуха приводят повседневные ошибки. Среди них — длительное прослушивание музыки громче 85 децибел, неправильная гигиена ушей с использованием ватных палочек и других предметов, работа в условиях сильного шума без средств защиты слуха, игнорирование первых симптомов и отказ от обращения к врачу, а также резкие перепады давления во время авиаперелетов или погружений под воду без соответствующей подготовки, заключила Лямкина.

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