Опасная погода: какие последствия ждут города ЦФО от аномальных ливней

В ряде регионов европейской части страны зафиксированы экстремальные погодные условия. Синоптики сообщают, что в отдельных районах выпало от трети до половины месячной нормы осадков, а в некоторых точках показатели превысили средние значения за июль. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает Газета.ру.

Масштабы осадков в Московском регионе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец подтвердил, что прошедшие сутки принесли в центральные субъекты РФ серьезные дожди. В Москве количество осадков варьировалось в зависимости от района: на метеостанции ВДНХ зафиксировано 8 миллиметров, на Балчуге — 15, а в Бутово — 20 миллиметров, что соответствует почти четверти июльской нормы.

Наиболее сложная ситуация сложилась на юге Подмосковья. В Коломне, Кашире и Михнево уровень влаги составил от 23 до 41 миллиметра. По оценке специалиста, интенсивность осадков в этих зонах достигала 52 процентов от месячного объема, что сопоставимо с объемом в четыре ведра воды на каждый квадратный метр поверхности.

Ситуация в соседних регионах

Интенсивные ливни затронули не только Московскую область. В Санкт-Петербурге выпало 35 миллиметров осадков, а в поселке Воейково Ленинградской области показатель достиг 50 миллиметров. В Туле было отмечено 34 миллиметра осадков, при этом в некоторых районах Рязанской области количество выпавшей влаги оказалось выше установленной месячной нормы.