КХЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сезона

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила трех номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сезона 2025/2026. На это звание претендуют Андрей Разин («Металлург»), Анвар Гатиятулин («Ак Барс») и Виктор Козлов («Салават Юлаев»).

Самое удивительное, что в списке отсутствует тренер, команда которого может выиграть Кубок Гагарина. Речь о канадском наставнике «Локомотива» Бобе Хартли. Железнодорожники ведут в финальной серии с «Ак Барсом» со счетом 3-2, им остается один шаг до победы.

Впрочем, логика в выборе лиги есть. Хартли досталась чемпионская команда, сохранившая своих лидеров, свой стиль игры. Оценим достижения других кандидатов.

Яркий тренер — яркая команда

Андрей Разин — несомненно, одна из самых ярких фигур в отечественном тренерском цехе. Пресс-конференции с его участием — отдельное шоу, где Разин порой даже переходит черту: вспомним, как он отчитывал казанского журналиста, указав на его сходство с педофилом.

При этом нельзя не отметить, что все команды, которыми он руководил, показывали зрелищный атакующий хоккей. Не исключением стал и нынешний «Металлург». Малогабаритное нападение «Магнитки» разрывало соперников по ходу всего сезона, магнитогорцы досрочно выиграли регулярный чемпионат (105 очков в 68 матчах) и стали самой результативной командой сезона (252 шайбы).

Разин работает в «Металлурге» третий сезон, в первом же привел команду к Кубку Гагарина и был признан лучшим тренером лиги. В нынешнем «Магнитку» на пути к финалу тормознул разыгравшийся «Ак Барс».

Преображение в плей-офф

Анвар Гатиятулин работает в «Ак Барсе» второй сезон. По ходу чемпионата команду лихорадило, вставал вопрос даже об отставке тренера. В отличие от того же «Локомотива» казанцам пришлось внедрять в состав немало новых игроков. Команду пополнили Григорий Денисенко, Михаил Фисенко, Нэйтан Тодд, Александр Хмелевски. Потребовалось время, чтобы пазл сложился.

Произошло это аккурат к плей-офф. «Ак Барс» деловито расправился с «Трактором» (4-1), не дал шанса яркому минскому «Динамо» (4-0), нашел ключи к «Металлургу» (4-1). Казань выглядит командой идеально готовой к плей-офф, но и соперник в финале у них опытный и сыгранный.

Максимальный результат с минимумом ресурсов

«Салават Юлаев» перед началом сезона испытывал серьезные материальные проблемы и расставался со своими лидерами (уже упомянутый Хмелевски ушел в «Ак Барс», например). Эксперты прогнозировали, что уфимцы вряд ли смогут пробиться в плей-офф.

Однако команда Виктора Козлова, в самом начале сезона действительно побывавшая на дне таблицы, постепенно начала выправляться. Результат начали приносить молодые игроки — Александр Жаровский, Максим Кузнецов, Семен Вязовой. А затем подоспело и усиление в лице опытных Шелдона Ремпала и Евгения Кузнецова.

«СЮ» занял пятое место в Восточной конференции, а затем сотворил сенсацию в первом раунде плей-офф, выбив мощный «Автомобилист». Правда, дальше Уфа попала на «Локомотив», и там уже было объективно без шансов.

Напомним, кто уже ранее выигрывал награду лучшему тренеру сезона. Обладателями приза становились Зинэтула Билялетдинов (дважды), Олег Знарок (четырежды), Милош Ржига, Майк Кинэн, Вячеслав Быков, Дмитрий Квартальнов, Игорь Никитин (дважды), Боб Хартли, Сергей Федоров (дважды), Андрей Разин.