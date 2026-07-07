ФИФА попыталась защитить от нападок Трампа судью, удалившего футболиста США

ФИФА поддержала арбитра Клауса после обвинений его со стороны Трампа

Культура и спорт

Международная федерация футбола (ФИФА) попыталась защитить бразильского арбитра Рафаэла Клауса после высказываний в его адрес президента США Дональда Трампа.

Напомним, Клаус удалил американского нападающего Фоларина Балогуна в матче чемпионата мира США — Босния и Герцеговина. Дисквалификацию отложили после обращения Трампа к главе ФИФА Джанни Инфантино. Среди прочих аргументов американский лидер называл сомнительную репутацию арбитра: якобы тот был замешан в коррупционном скандале.

«ФИФА признает Рафаэла Клауса одним из ведущих профессиональных арбитров мира и ценным членом команды судей на чемпионате мира. На протяжении всей своей карьеры он неизменно демонстрировал высочайшие стандарты профессионализма и честности», — говорится в заявлении ФИФА.

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина также назвал Клауса полностью заслуживающего доверия и уважения арбитром.

Сборная США вылетела из турнира, проиграв в 1/8 финала сборной Бельгии.

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