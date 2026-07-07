ФИФА попыталась защитить от нападок Трампа судью, удалившего футболиста США

«ФИФА признает Рафаэла Клауса одним из ведущих профессиональных арбитров мира и ценным членом команды судей на чемпионате мира. На протяжении всей своей карьеры он неизменно демонстрировал высочайшие стандарты профессионализма и честности», — говорится в заявлении ФИФА.