ФИФА попыталась защитить от нападок Трампа судью, удалившего футболиста США
ФИФА поддержала арбитра Клауса после обвинений его со стороны Трампа
Международная федерация футбола (ФИФА) попыталась защитить бразильского арбитра Рафаэла Клауса после высказываний в его адрес президента США Дональда Трампа.
Напомним, Клаус удалил американского нападающего Фоларина Балогуна в матче чемпионата мира США — Босния и Герцеговина. Дисквалификацию отложили после обращения Трампа к главе ФИФА Джанни Инфантино. Среди прочих аргументов американский лидер называл сомнительную репутацию арбитра: якобы тот был замешан в коррупционном скандале.
«ФИФА признает Рафаэла Клауса одним из ведущих профессиональных арбитров мира и ценным членом команды судей на чемпионате мира. На протяжении всей своей карьеры он неизменно демонстрировал высочайшие стандарты профессионализма и честности», — говорится в заявлении ФИФА.
Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина также назвал Клауса полностью заслуживающего доверия и уважения арбитром.
Сборная США вылетела из турнира, проиграв в 1/8 финала сборной Бельгии.