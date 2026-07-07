Фигуристка Трусова рассказала о воспитании сына

«Все еще не слишком уверенно и на небольшие расстояния, но держится на ногах он уже хорошо. Каждый раз, когда я это вижу, удивляюсь, потому что он как будто еще вчера недовольно кричал из-за того, что у него не получается ползать. Из других развлечений Миша пытается осваивать беговел и учится играть в футбол (получается у него отлично)», — написала Трусова.