Фигуристка Трусова рассказала о воспитании сына
Фигуристка Трусова о сыне: «Миша осваивает беговел и учится играть в футбол»
Фото: [соцсети Александры Трусовой]
Серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова (Игнатова) рассказала в соцсетях о новых достижениях ее 11-месячного сына.
Главным из них за последний месяц стало то, что малыш начал ходить.
«Все еще не слишком уверенно и на небольшие расстояния, но держится на ногах он уже хорошо. Каждый раз, когда я это вижу, удивляюсь, потому что он как будто еще вчера недовольно кричал из-за того, что у него не получается ползать. Из других развлечений Миша пытается осваивать беговел и учится играть в футбол (получается у него отлично)», — написала Трусова.
Также она рассказала, что ребенок радует родителей своим аппетитом: ему нравятся все блюда.
Свой первый день рождения Миша Игнатов отметит в Китае. С 11 по 17 августа Трусова и ее супруг Макар Игнатов проведут мастер-классы в Пекине.