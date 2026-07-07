«Уровень опасности изменился»: что будет с магнитосферой 7 июля и ждать ли удара магнитной бури

Несмотря на новые вспышки на Солнце, сильной магнитной бури 7 июля 2026 года не ожидается. По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, геомагнитная обстановка останется спокойной, а вероятность развития магнитной бури составляет всего 3%.

При этом специалисты продолжают внимательно следить за солнечной активностью. За последние сутки на Солнце зарегистрировали три вспышки, одна из которых относилась к более мощному классу М.

Будет ли магнитная буря 7 июля 2026

Согласно прогнозу ученых, 7 июля геомагнитное поле Земли останется спокойным. Планетарный индекс Kp в течение суток будет находиться в пределах 1–2 баллов, что соответствует «зеленому» уровню и не считается опасным для большинства людей.

Вероятность развития событий распределяется следующим образом:

спокойная магнитосфера — 70%;

слабые геомагнитные возмущения — 27%;

магнитная буря — 3%.

Индекс Ap прогнозируется на уровне 5, а поток солнечного радиоизлучения F10.7 — около 120, что также говорит о спокойной космической погоде.

Почему ученые следят за вспышками на Солнце

Утром 6 июля специалисты зарегистрировали три солнечные вспышки. Две из них относятся к классу С и обычно не оказывают заметного влияния на Землю.

Еще одна вспышка класса М считается более мощной. Подобные события способны сопровождаться выбросами плазмы, которые при благоприятных условиях могут достигнуть Земли и вызвать геомагнитные возмущения. Однако в данном случае специалисты пока не ожидают серьезных последствий.

При этом индекс солнечной активности поднялся до 8,6 балла из 10, что говорит о высокой активности Солнца, хотя сама магнитосфера Земли пока остается стабильной.

Атмосферное давление 7 июля

По данным синоптиков, атмосферное давление будет немного ниже нормы.

В Москве ожидается:

ночью — 739 мм рт. ст.;

утром — 740 мм рт. ст.;

днем — 741 мм рт. ст.;

вечером — 743 мм рт. ст.

В Санкт-Петербурге прогнозируется:

ночью — 748 мм рт. ст.;

утром — 750 мм рт. ст.;

днем — 749 мм рт. ст.;

вечером — 749 мм рт. ст.

Когда ждать магнитные бури в июле

По предварительным расчетам, после геомагнитной активности в начале месяца существенных магнитных бурь в июле не прогнозируется. До конца месяца индекс Kp, как ожидается, не превысит 3,5 балла, что соответствует спокойной геомагнитной обстановке.

При этом ученые напоминают, что прогноз космической погоды может измениться в течение суток, если на Солнце произойдут новые мощные вспышки или корональные выбросы массы.

Как пережить период солнечной активности

Даже при отсутствии магнитной бури специалисты рекомендуют соблюдать простые меры профилактики:

пить достаточное количество воды;

высыпаться;

не злоупотреблять кофеином и алкоголем;

отдавать предпочтение легкой пище, овощам и фруктам;

людям с хроническими заболеваниями контролировать артериальное давление и соблюдать назначения врача.

Большинство здоровых людей не испытывают выраженного влияния слабых геомагнитных возмущений.