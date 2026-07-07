«Уровень опасности изменился»: что будет с магнитосферой 7 июля и ждать ли удара магнитной бури
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Несмотря на новые вспышки на Солнце, сильной магнитной бури 7 июля 2026 года не ожидается. По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, геомагнитная обстановка останется спокойной, а вероятность развития магнитной бури составляет всего 3%.
При этом специалисты продолжают внимательно следить за солнечной активностью. За последние сутки на Солнце зарегистрировали три вспышки, одна из которых относилась к более мощному классу М.
Будет ли магнитная буря 7 июля 2026
Согласно прогнозу ученых, 7 июля геомагнитное поле Земли останется спокойным. Планетарный индекс Kp в течение суток будет находиться в пределах 1–2 баллов, что соответствует «зеленому» уровню и не считается опасным для большинства людей.
Вероятность развития событий распределяется следующим образом:
- спокойная магнитосфера — 70%;
- слабые геомагнитные возмущения — 27%;
- магнитная буря — 3%.
Индекс Ap прогнозируется на уровне 5, а поток солнечного радиоизлучения F10.7 — около 120, что также говорит о спокойной космической погоде.
Почему ученые следят за вспышками на Солнце
Утром 6 июля специалисты зарегистрировали три солнечные вспышки. Две из них относятся к классу С и обычно не оказывают заметного влияния на Землю.
Еще одна вспышка класса М считается более мощной. Подобные события способны сопровождаться выбросами плазмы, которые при благоприятных условиях могут достигнуть Земли и вызвать геомагнитные возмущения. Однако в данном случае специалисты пока не ожидают серьезных последствий.
При этом индекс солнечной активности поднялся до 8,6 балла из 10, что говорит о высокой активности Солнца, хотя сама магнитосфера Земли пока остается стабильной.
Атмосферное давление 7 июля
По данным синоптиков, атмосферное давление будет немного ниже нормы.
В Москве ожидается:
- ночью — 739 мм рт. ст.;
- утром — 740 мм рт. ст.;
- днем — 741 мм рт. ст.;
- вечером — 743 мм рт. ст.
В Санкт-Петербурге прогнозируется:
- ночью — 748 мм рт. ст.;
- утром — 750 мм рт. ст.;
- днем — 749 мм рт. ст.;
- вечером — 749 мм рт. ст.
Когда ждать магнитные бури в июле
По предварительным расчетам, после геомагнитной активности в начале месяца существенных магнитных бурь в июле не прогнозируется. До конца месяца индекс Kp, как ожидается, не превысит 3,5 балла, что соответствует спокойной геомагнитной обстановке.
При этом ученые напоминают, что прогноз космической погоды может измениться в течение суток, если на Солнце произойдут новые мощные вспышки или корональные выбросы массы.
Как пережить период солнечной активности
Даже при отсутствии магнитной бури специалисты рекомендуют соблюдать простые меры профилактики:
- пить достаточное количество воды;
- высыпаться;
- не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
- отдавать предпочтение легкой пище, овощам и фруктам;
- людям с хроническими заболеваниями контролировать артериальное давление и соблюдать назначения врача.
Большинство здоровых людей не испытывают выраженного влияния слабых геомагнитных возмущений.