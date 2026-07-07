Лукаку голом в ворота США установил два рекорда чемпионатов мира

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку установил сразу два достижения чемпионатов мира по футболу в матче с командой США в 1/8 финала турнира (4:1).

33-летний форвард вышел на замену на 67-й минуте, а уже в компенсированное время установил итоговый счет матча четким ударом в дальний угол. Таким образом, Лукаку стал первым в истории ЧМ футболистом, который забивал после выхода на замену в четырех матчах.

Впервые он сделал это в 2014 году. И это также была стадия 1/8 финала, и также матч с США (2:1). Тогда гол Лукаку в дополнительное время стал победным.

На нынешнем турнире габаритный бельгийский форвард выходит на замену и почти всякий раз удачно. Лукаку уже забил три мяча после выхода на замену в трех матчах подряд — это еще один рекорд.

Бельгийцы обыграли сборную США на фоне скандала с допуском американского нападающего Фоларина Болагуна, который должен был пропускать игру из-за красной карточки, но ФИФА отложила дисквалификацию после звонка Дональда Трампу после звонка главе федерации Джанни Инфантино.

После разгрома американцев сборная Бельгии опубликовала фотографию Лукаку с ироничной подписью «Отмените это».

В четвертьфинале Бельгия сыграет со сборной Испании.