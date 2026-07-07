Черно-желтые трудяги тоже имеют чувства: как шмели демонстрируют радость и отвращение

Подобно млекопитающим, шмели могут показывать нечто похожее на эмоции с помощью выражений «лица» — например, будто облизывать губы после вкусной еды, пишет Talker News со ссылкой на исследование в журнале PNAS.

Ученые из Китая сняли насекомых на замедленное видео и заметили: после сладкой жидкости шмели высовывали хоботок, а после соленой или горькой — трясли головой и вытирали рот.

Исследование провели на 18 колониях шмелей. Авторы работы, профессора Фэй Пэн и Квин Солви из Южного медицинского университета в Гуанчжоу, считают, что речь идет не просто о кормовом рефлексе. Насекомые, по их данным, показывали различимое поведение с маркерами «нравится» и «не нравится».

Нейроэтолог Эндрю Баррон из Университета Маккуори заявил, что открытие меняет взгляд на внутреннюю жизнь насекомых.

«Мы пока не понимаем, что именно переживают шмели, но можем наблюдать поведение, похожее на эмоции», — отметил он.

По словам Баррона, мозг шмеля весит меньше миллиграмма, но, возможно, способен поддерживать простую форму внутреннего опыта. Это может повлиять на то, как люди в будущем будут относиться не только к шмелям, но и к другим насекомым.