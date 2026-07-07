Лотар Маттеус порадовался вылету сборной Бразилии с чемпионата мира
Лотар Маттеус о вылете Бразилии: «Я рад. Не могу терпеть все эти нытье и жесты»
Фото: [ФИФА]
Бывший полузащитник сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал Sky Sports вылет сборной Бразилии с чемпионата мира по футболу. В 1/8 финала команда Карло Анчелотти уступила норвежцам со счетом 1:2.
«Я рад, что Бразилия вылетела. Больше не могу терпеть все эти нытье и жесты», — сказал Маттеус.
Знаменитый футболист обратил внимание на то, как вел себя перед пробитием пенальти Неймар. Маттеус считает его разговоры с вратарем соперника проявлением эго.
В противовес бразильцам Маттеус привел пример сборной Франции, в которой даже такие звезды как Килиан Мбаппе и Усман Дембеле сосредоточены на командном успехе.
На чемпионате мира по футболу определились три пары четвертьфиналистов. Сборная Франции сыграет с командой Марокко, Норвегия встретится с Англией, а Испании предстоит матч с Бельгией.