Лотар Маттеус порадовался вылету сборной Бразилии с чемпионата мира

Бывший полузащитник сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал Sky Sports вылет сборной Бразилии с чемпионата мира по футболу. В 1/8 финала команда Карло Анчелотти уступила норвежцам со счетом 1:2.

«Я рад, что Бразилия вылетела. Больше не могу терпеть все эти нытье и жесты», — сказал Маттеус.

Знаменитый футболист обратил внимание на то, как вел себя перед пробитием пенальти Неймар. Маттеус считает его разговоры с вратарем соперника проявлением эго.

В противовес бразильцам Маттеус привел пример сборной Франции, в которой даже такие звезды как Килиан Мбаппе и Усман Дембеле сосредоточены на командном успехе.

На чемпионате мира по футболу определились три пары четвертьфиналистов. Сборная Франции сыграет с командой Марокко, Норвегия встретится с Англией, а Испании предстоит матч с Бельгией.