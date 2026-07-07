В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке

Официально

Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]

Утром во вторник, 7 июля, загруженность дорог Подмосковья составила три балла, на них зафиксировано более 1,1 млн автомобилей — на 8,4% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на Ленинградском, Каширском, Минском, Новорижском, Волоколамском и Пятницком шоссе. 

Водителей предупредили о дожде и призвали быть предельно внимательными на дорогах, так как во время непогоды видимость снижается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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