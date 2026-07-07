Даже небольшой, но регулярный недосып может привести к набору веса и увеличению талии. В новом исследовании взрослые, которые шесть недель ложились спать примерно на час позже, но вставали в обычное время, набрали в среднем около 450 граммов, пишет Everyday Health со ссылкой на работу в Annals of Internal Medicine.

Участниками стали 95 взрослых людей со средним возрастом 34 года и повышенным кардиометаболическим риском. Каждый из них прошел два режима: обычный сон и сокращенный сон. В последнем случае люди теряли около 78 минут отдыха за ночь.

Во время недосыпа участники не только прибавляли в весе, но и проводили сидя на 17 минут больше в день. У них также немного увеличивалась талия и повышался уровень лептина — гормона, связанного с запасами энергии в организме.

Профессор Колумбийского университета Мари-Пьер Сент-Онж объясняет, что нехватка сна может влиять на вес сразу несколькими путями: усиливать желание перекусить, снижать активность и ухудшать регуляцию сахара в крови.

Исследование было коротким и не доказывает точный механизм набора веса. Но специалисты советуют не игнорировать постоянную усталость, дневную сонливость, храп и пробуждение без ощущения отдыха: за этим могут стоять нарушения сна, которые мешают контролировать вес.