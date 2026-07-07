В подмосковном поселке Орловка ликвидировали лесной пожар

В понедельник, 6 июля, на территории лесного фонда Подмосковья обнаружили один пожар, диспетчеры Региональной диспетчерской службы Мособлкомлеса с помощью системы видеомониторинга зафиксировали очаг возгорания в 2 км от поселка Орловка Орехово-Зуевского округа. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.