В подмосковном поселке Орловка ликвидировали лесной пожар
Один лесной пожар ликвидировали в Подмосковье
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В понедельник, 6 июля, на территории лесного фонда Подмосковья обнаружили один пожар, диспетчеры Региональной диспетчерской службы Мособлкомлеса с помощью системы видеомониторинга зафиксировали очаг возгорания в 2 км от поселка Орловка Орехово-Зуевского округа. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
В ликвидации пожара приняли участие шесть человек личного состава лесопожарных формирований и четыре единицы техники, причиной стали нарушения правил пожарной безопасности гражданами. В комитете уточнили, что подозреваемых в поджоге устанавливают, ведутся следственные действия.
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