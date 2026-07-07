В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

Во вторник, 7 июля, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском, Истринском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — I класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В среду и четверг, 8 и 9 июля, на большей части территории региона спрогнозировали I класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +13-18 градусов, ночью — +8-15. Синоптики обещают переменную облачность, дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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