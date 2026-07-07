В подмосковных Химках построили новую школу с бассейном

В Химках в жилом комплексе комфорт-класса «1-й Шереметьевский» ГК ФСК ( реализует проект под брендом «1-й ДСК») построила новую школу с бассейном, ей выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Учреждение находится вдоль улицы Комсомольская, вблизи от пяти жилых корпусов. Его общая площадь составила 18,6 тыс. кв. м. Для школьников обустроили два спортивных зала, актовый зал на 550 мест, библиотеку, лаборантские, выставочные зоны и помещения для проектной деятельности, бассейн. На прилегающей территории разбит озелененный сквер, обустроены футбольное поле, баскетбольные площадки, воркаут-зона и игровые пространства для младших школьников. Объект передадут в муниципальную собственность, его открытие позволит обеспечить жителей жилого комплекса образовательной средой.

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