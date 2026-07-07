Губернатор Подмосковья поздравил со 100-летним юбилеем ветерана из Фрязино Ивана Жучкова

Во вторник, 7 июля, ветерану Великой Отечественной войны, полковнику в отставке, заслуженному работнику образования Московской области Ивану Жучкову из Фрязино исполняется 100 лет. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Иван Иванович создал в фрязинском лицее Музей боевой славы, вместе с супругой Аллой Власовной написал и издал пособие для школ по военно-патриотическому воспитанию молодежи, лично собирал материалы для масштабной выставки «Гордимся Победой!». И сегодня Иван Иванович продолжает воспитывать патриотизм у подрастающего поколения. Он — живая история, символ служения Родине и пример для всех нас!», - написал он.

Он поздравил ветерана с юбилеем и пожелал ему крепкого здоровья и бодрости духа. Губернатор поделился, что в 17 лет Жучков поступил в школу авиамехаников, а после - отправился на фронт и прошел от Полтавы до Берлина. Мужчина служил на 1-м Украинском фронте, участвовал в Венской и Берлинской операциях, взятии Рейхстага. Победу ветеран встретил в штабе 5-й ударной армии, где маршал Жуков подписывал Акт о капитуляции Германии.

Его наградили орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «за Победу над Германией», «За взятие Берлина», «За взятие Вены» и медалью Жукова.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.