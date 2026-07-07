Ежегодные «Маклаевские чтения» и презентация нового проекта пройдут в Окуловке в День этнографа

В День этнографа, 17 июля, в Окуловке (Новгородская область) пройдут ежегодные «Маклаевские чтения», научное событие объединит этнографов, молодых ученых- полевиков и всех, кто интересуется изучением культур и народов мира. Мероприятие пройдет в Окуловском краеведческом музее им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Впервые в рамках мероприятия представят новый образовательно-просветительский проект «Ожившая история: по следам Миклухо-Маклая».

Программа мероприятия

В Языково-Рождественское, где 180 лет назад родился путешественник, гуманист и «гражданин мира» Николай Николаевич Миклухо-Маклай, гостей ждет насыщенная научная и культурная программа. В частности, выступления Посла Российской Федерации в Австралии Михаила Петракова, Алексея Загребина, д. и. н., директора ИЭА РАН им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, ученых и общественных деятелей из Австралии, Папуа – Новой Гвинеи, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода. Кроме того, в программу вошли просмотр документальных фильмов о путешествиях и этнографических исследованиях и презентация нового образовательно-просветительского проекта подготовленного Фондом им. Миклухо-Маклая «Ожившая история: по следам Миклухо-Маклая».

О проекте

Новый проект представит к. и. н. Николай Николаевич Миклухо-Маклай младший. — ученый Института востоковедения РАН, директор Фонда им. Миклухо-Маклая. Он основан на материалах экспедиций Миклухо‑Маклая на остров Новая Гвинея (XIX век) и современных исследованиях Миклухо-Маклая младшего. «Маклаевские чтения» проводятся с 1986 года по инициативе Леонарда Эдуардовича Бриккера, первого директора Окуловского краеведческого музея.

«Маклаевские чтения» — это не просто дань уважения великому ученому, но и возможность для обмена знаниями, вдохновения и новых открытий. Мы стремимся сохранить и популяризировать научное и культурное наследие, а также поддержать молодых исследователей», — отмечает заведующая музеем Наталья Васильевна Арсеньева.

Проект призван через комплекс образовательно-просветительских мероприятий увековечить память о выдающемся соотечественнике. Он приурочен к 180-летию со дня его рождения Миклухо-Маклая и подготовлен экспертами Фонда им. Миклухо-Маклая учеными Российской академии наук и профильными педагогами. Узнать другие подробности можно здесь.