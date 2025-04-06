«Краснодар» ушел в отрыв, «Спартак» догнал» «Зенит»: обзор РПЛ

Непростая победа лидера

Лидирующий в турнире «Краснодар» одержал непростую победу на своем поле над «Акроном» — 1:0.

На 50-й минуте единственный гол забил защитник «быков» Кайо. «Акрон» навязал серьезную борьбу, и исход матча был не ясен до самого его конца.

«Краснодар» одержал четвертую сухую победу подряд — такая серия случилась всего второй раз в истории клуба. В следующем туре лидер отправляется в «Санкт-Петербург» в гости к «Зениту», от результата этого матча может зависть исход борьбы за чемпионство.

Пока же «Краснодар» на пять очков опережает «Спартак» и «Зенит».

«Зенит» теряет, «Спартак» находит

«Зенит» тем временем потерял очки в матче с «Локомотивом». Железнодорожники, в предыдущем туре пропустившие пять мячей в Самаре, построили свою игру от обороны. На 62-й минуте хозяева поймали «Зенит» на ошибке. Евгений Латышонок отдал не очень хороший пас на Вендела, того накрыл Дмитрий Баринов, а подхвативший мяч Алексей Батраков направил его в оставленные голкипером ворота. Для полузащитника «Локо» это уже 12-й гол в чемпионате.

Фото: [ ФК «Локомотив» ]

«Зенит» отыгрался на 85-й минуте благодаря голу Александра Соболева — первому за петербургский клуб в чемпионате страны. Форвард удачно сыграл на добивании после шикарного прохода и прострела Максима Глушенкова — 1:1.

«Спартак» догнал «Зенит» по очкам, обыграв в гостевом матче «Ростов». Красно-белые дожали соперника во втором тайме. В конце первой половины Алексей Сутормин грубо въехал в Маркиньоса и оставил свою команду в меньшинстве. Наиль Умяров открыл счет ударом головой после углового, следом Кристофер Мартинс при помощи рикошета удвоил счет, а Эсекьель Барко увенчал победу красивым сольным проходом и обводящим ударом в притирку со штангой — 3:0.

Снежное столичное дерби

Матч ЦСКА — «Динамо» прошел под апрельский столичный снегопад. В этих условиях армейцы оказались сильнее. ЦСКА открыл счет на 16-й минуте после автогола Дмитрия Скопинцева, вскоре «Динамо» отметило голом Хорхе Карраскаля с пенальти.

Фото: [ РПЛ ]

Во втором тайме победный мяч забил вышедший на замену Сауль Гаурирапа, а в компенсированное время Иван Обляков закрепил победу с пенальти — 3:1.

Победа вывела армейцев в лидеры преследователей призовой тройки. У ЦСКА 44 очка, армейцы на три балла отстают от «Спартака» и «Зенита». 42 балла у «Динамо», 41 — у «Локомотива».

В нижней половине таблицы

Начался 23-й тур матчем аутсайдеров. «Пари НН» потерпел четвертое поражение подряд, уступив дома «Оренбургу» — 1:2. Гости открыли счет на 24-й минуте благодаря мячу Артема Касимова, а затем случились сразу два гола в компенсированное к первому тайму время: на первой добавленной минуте Брайан Мансилья увеличил счет, на седьмой — Тиаго Венсино с пенальти сократил.

Фото: [ ФК «Факел» ]

«Факел» без зрителей провел первый матч под руководством Игоря Шалимова. Встреча с «Ахматом» завершилась нулевой ничьей.

«Химки» крепко смотрелись в первых четырех матчах после рестарта, но в Каспийске неожиданно рассыпались под набором махачкалинского «Динамо», пропустив три уже в первом тайме. Отличились Эгаш Касинтура, Мохаммаджавад Хоссейннеджад и Гамид Агаларов (с пенальти). Во второй половине Франк Артига заменами выровнял игру, Антон Заболотный даже сократил счет, но Агаларов вернул его к крупному.

Вничью завершили матч «Крылья Советов» и «Рубин». Самарец Игорь Сергеев открыл счет, в концовке матча Валентин Вада спас для казанцев очко.

В зоне вылета по-прежнему находятся «Оренбург» (14 очков) и «Факел» (15), в зоне стыковых матчей — «Пари НН» (19) и «Ахмат» (20).