Кардиолог Аурелио Рохас назвал японскую ходьбу простым и эффективным упражнением для защиты сердца от заболеваний. Об этом сообщает El Confidencial.

По словам врача, смысл упражнения в том, чтобы 30 минут ходить по улице с разной интенсивностью. Три минуты человек движется с максимально возможной скоростью, но не переходит на бег, еще три минуты — в гораздо более медленном темпе.

Кардиолог отметил, что такая ходьба воздействует сразу на три ключевых фактора здоровья сердечно-сосудистой системы: улучшает чувствительность к инсулину, нормализует артериальное давление и уменьшает хроническое воспаление в организме.

Рохас добавил, что заниматься японской ходьбой необходимо ежедневно, желательно в дневное время при солнечном свете. Также важно выбирать удобную обувь.

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