Президент США Дональд Трамп считает, что однажды встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

Журналист Гейб Гутьеррес поинтересовался у американского президента, почему тот не встретился с Ким Чен Ыном во время поездки в Азию. В ответ Трамп пояснил, что между ними существуют отношения, однако организовать встречу не удалось.

По словам главы Белого дома, было слишком много встреч, и из этого ничего бы не вышло. При этом он заявил, что переговоры с северокорейским лидером когда-нибудь состоятся, но не уточнил, когда именно.

Ранее Трамп рассказал о реакции Путина на удары Украины по Крымскому мосту.