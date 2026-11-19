Президент Украины Владимир Зеленский пригласил представителей Евросоюза на следующий раунд переговоров с Россией. Об этом сообщает The Guardian.

По данным газеты, Зеленский заявил, что в новом раунде должны участвовать европейские лидеры, и подчеркнул важность будущего членства Украины в ЕС. С этим заявлением он выступил на саммите «коалиции желающих», объединяющей 35 стран Запада. Украинский лидер поблагодарил партнеров за усилия, направленные на обеспечение «непоколебимой позиции».

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