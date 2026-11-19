Врач общей практики Амир Хан рассказал, как восстановить организм после приема антибиотиков. Об этом сообщает Daily Mirror.

По словам специалиста, антибиотики нарушают баланс полезных бактерий в кишечнике. Чтобы его восстановить, врач посоветовал добавить в рацион пребиотики — они содержатся в чесноке, луке, луке-порее, спарже и бананах. Помогают и пробиотики: их источники — кимчи, квашеная капуста, кефир, натуральный греческий йогурт, чеддер и моцарелла.

Кроме того, Хан рекомендовал есть больше растительной пищи разных цветов. Еще одним неочевидным способом он назвал общение с животными, садоводство и прогулки на свежем воздухе. Врач пояснил, что эти занятия знакомят организм с разнообразными микроорганизмами и делают его более устойчивым к ним.

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