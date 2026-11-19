Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин был крайне разозлен из-за ударов Украины по Крымскому мосту. Об этом сообщил корреспондент NBC News Гейб Гутьеррес.

По словам журналиста, Трамп рассказал о разговоре с Путиным. Российский президент, как передал американский лидер, был крайне возмущен действиями Владимира Зеленского из-за атаки на мост. Трамп назвал такую реакцию понятной.

Гутьеррес также отметил, что беседа Трампа с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином была в основном посвящена Украине.

Ранее Трамп признался в шпионаже за Китаем.