Российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, борющаяся с четвертой стадией рака желудка, увеличила губы. Об этом она сообщила в ходе трансляции в соцсети.

Во время прямого эфира зрители заметили синяки на губах инфлюэнсерши и предположили, что она прибегла к процедуре увеличения. Чекалина решила ответить на вопросы поклонников и заявила, что, несмотря на трудности, продолжает вести обычный образ жизни с разрешения специалистов.

По словам блогерши, к ней приходила знакомая, и она давно не делала подобных процедур. На этот раз врач разрешил ей подколоть губы. Чекалина признала, что ее решение может показаться странным для человека с таким диагнозом, но подчеркнула, что предварительно посоветовалась с медиками.

Ранее врач Абакумов оценил шансы Лерчек после CAR-T-терапии.