Французский сенатор от партии «Республиканцы» Ален Упер потребовал от министра обороны Катрин Вотрен объяснений по поводу отправки французских военнослужащих на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарий, входящий в комиссию по иностранным делам и обороне, направил главе военного ведомства официальный письменный запрос. В соцсети он указал на противоречие: правительство признает присутствие солдат на украинской территории, но в одностороннем порядке решает, что конституционные нормы в этом случае не применяются.

Упер подчеркнул, что решение об отправке военных за рубеж не относится к полномочиям исполнительной власти. По его мнению, такие действия «заходят слишком далеко».

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