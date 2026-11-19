Упер атакует Вотрен: парламентарий усомнился в законности французских солдат на Украине
Сенатор Упер: отправка французских солдат на Украину не входит в компетенцию вла
Французский сенатор от партии «Республиканцы» Ален Упер потребовал от министра обороны Катрин Вотрен объяснений по поводу отправки французских военнослужащих на Украину. Об этом сообщает ТАСС.
Парламентарий, входящий в комиссию по иностранным делам и обороне, направил главе военного ведомства официальный письменный запрос. В соцсети он указал на противоречие: правительство признает присутствие солдат на украинской территории, но в одностороннем порядке решает, что конституционные нормы в этом случае не применяются.
Упер подчеркнул, что решение об отправке военных за рубеж не относится к полномочиям исполнительной власти. По его мнению, такие действия «заходят слишком далеко».
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