Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что Европе придется вести диалог с Россией, когда для этого придет время. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, в надлежащий момент с Москвой нужно будет говорить по военным каналам связи о снижении рисков и прозрачности. Мерц отметил, что такой разговор отвечает интересам обеих сторон.

При этом канцлер заявил, что требования России, выдвинутые в адрес НАТО и США в декабре 2021 года, нереалистичны. Тогда Москва предлагала соблюдать принципы равной неделимой безопасности и призывала предотвратить расширение Североатлантического альянса.

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