Мощное начало Англии, позор Португалии, дебют Узбекистана: что произошло на чемпионате мира

На чемпионате мира в Америке завершились матчи первого тура группового этапа. Игровой день 17 июня не обошелся без сенсаций, которыми богат турнир.

Англия разбила Хорватию

В первом туре во всех группах самая громкая вывеска была у матча Англия — Хорватия, и она оправдала ожидания. Англичане заслуженно повели уже в дебюте — Харри Кейн реализовал пенальти. Они и дальше играли с преимуществом, но до перерыва у хорватов получалось огрызаться. Мартин Батурина забил дальним ударом — Кейн снова вывел Англию вперед, но под занавес тайма Петар Муса снова сравнял.

Сразу после перерыва команда Томаса Тухеля обрушила на соперника град атак. 9-0 по ударам только в первые 15 минут. Джуд Белингем забил ударом от штанги. А в концовке Маркус Рэшфорд довел до впечатляющих 4:2.

Харри Кейн раскрыл, о чем говорил Тухель с командой в перерыве.

«Тренер сказал: «Давайте начнем! Увеличим темп, будем играть один в один и полностью перехватим инициативу». И именно это и произошло. Вы видели нас на прекрасном уровне, как с мячом, так и без него, мы могли забить три или четыре гола за эти 20 минут второго тайма. Мы сделали то, что нужно, и красиво завершили игру в конце», — сказал форвард сборной Англии.

Португалия попала под жесткую критику

Фото: [ ФИФА ]

Сборная Португалии сенсационно не смогла обыграть команду ДР Конго — 1:1. При этом полузащитник ПСЖ Жоау Невеш открыл счет уже на шестой минуте. Португальцы не спешили добить соперника, и в конце первого тайма Йоан Висса сравнял счет. После перерыва африканцы сумели отстоять ничью.

Игра Португалии вызвала вал критики со стороны экспертов и болельщиков. Особенно досталось капитану сборной Криштиану Роналду. В частности, экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри упрекнул Криша в том, что тот играл слишком эгоистично, стремясь улучшить личную статистику.

Комментатор Георгий Черданцев заявил, что за такой футбол Португалию нужно изгнать с чемпионата, поскольку катание мяча на своей поле является издевательством над болельщиками.

Узбекистан дерзко дебютировал на чемпионатах мира

Фото: [ ФИФА ]

Узбекистан провел первый в истории матч на чемпионатах мира. Вся 40-миллионная страна находилась в предвкушении этого события. Начало рабочего дня в госучреждениях сдвинули на несколько часов, чтобы люди смогли посмотреть игру (она начиналась в семь утра по местному времени).

Соперником была сильная сборная Колумбии. Эксперт Александр Григорян считает, что эта команда имеет все шансы далеко пройти на турнире. Понятно, что сборной Узбекистана пришлось больше времени проводить в защите. В итоге в концовке первого тайма Даниэль Муньос воплотил преимущество латиноамериканцев в гол.

На 60-й минуте экс-хавбек ЦСКА Аббос Файзуллаев забил исторический гол Узбекистана — повезло с отскоком от штанги. Правда, вскоре вингер «Баварии» Диас Луис вновь вывел Колумбию вперед. При счете 1:2 Узбекистан стал действовать более дерзко, создал несколько перспективных моментов. Однако в компенсированное время получил еще один гол в свои ворота — отличился Хаминтон Кампас. В любом случае, дебют Узбекистана получился совсем нестыдным.

Гана дожала Панаму

Фото: [ ФИФА ]

Матч Гана — Панама получился одним из самых скучных на турнире. Голевых моментов почти не было. И все-таки в самой концовке более статусная Гана вырвала победу. Героем матча стал 20-летний хавбек Калеб Йиренки, выступающий за датский «Норшелланд». На пятой компенсированной минуте он замкнул прострел с левого фланга.